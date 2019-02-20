Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2930 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,3226'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2834'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 5,2837'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,2930'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 artışla 6,0040'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 değer kazancıyla 6,9065'ten işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 artışla 1,1338, dolar endeksi yatay seyirle 96,57 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez
Bankasının (Fed
) ocak ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.