Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.30'un altında, ECB kararları bekleniyor

Dolar/TL 5.30'un altında, ECB kararları bekleniyor

43 dakika önce

Hafta başından bu yana dar bantta sakin seyir izleyen dolar/TL dün aşağı yönlü hareketlendi ve 5.30'un altına geldi.

Dolar/TL 5.30'un altında, ECB kararları bekleniyor, System.String[]
Hafta başından bu yana dar bantta sakin seyir izleyen dolar/TL dün aşağı yönlü hareketlendi ve 5.30'un altına geldi. Kur yeni güne 5.30'un altından başlarken, gözler ECB'nin faiz kararında olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:54 

Ekonomi
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