Dolar/TL 5.30'un altında, ECB kararları bekleniyor
43 dakika önce
Hafta başından bu yana dar bantta sakin seyir izleyen dolar/TL dün aşağı yönlü hareketlendi ve 5.30'un altına geldi.
Hafta başından bu yana dar bantta sakin seyir izleyen dolar/TL dün aşağı yönlü hareketlendi ve 5.30'un altına geldi. Kur yeni güne 5.30'un altından başlarken, gözler ECB'nin faiz kararında olacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:54
Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı
Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı
Sayısal Loto'nun Büyük İkramiyesi Ankara'nın Polatlı İlçesine Çıktı
Bebek Maması El Yakıyor! Yüzde 20 Zam Yapıldı