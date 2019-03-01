Son Dakika Haberleri: Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

1 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralar 5,35 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar, System.String[]

Dün 5,30-5,34 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 5,33'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından şu sralar 5,35'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL 6,08'den, sterlin/TL de 7,08'den işlem görüyor.

DOLARDA 5,30 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,34 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,35 direncinin izleneceğini, 5,30'un destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi, Güncel
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