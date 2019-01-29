Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,3460 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,2518'e kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda artan ticaret savaşı endişeleri ile yükselişe geçerek günü yüzde 1,10 artışla 5,3263'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlayarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 5,3460'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 artışla 6,1190'dan, sterlin/TL yüzde 0,36 primle 7,0350'den işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1436, dolar endeksi de önceki kapanışın hemen altında, 95,69 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün İngiltere
parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak ABD Merkez
Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.
ABD ile Çin
arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, dün ABD tarafından Çinli teknoloji devi Huawei
'ye yöneltilen suçlamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını söyledi.
Analistler, dolar/TL'nin 5,35'in altında kaldığı sürece teknik göstergelerin yatay bantta düşüş eğilimine işaret ettiğini belirterek, 5,30 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.