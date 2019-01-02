Dolar/TL, 5.35 seviyesini aştı
50 dakika önce
Dolar/TL küresel piyasalarda gözlenen olumsuz havaya paralel yükselerek 5.3570 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar/TL küresel piyasalarda gözlenen olumsuz havaya paralel yükselerek 5.3570 seviyesine kadar yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:25
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