Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5.35 seviyesini aştı

Dolar/TL, 5.35 seviyesini aştı

50 dakika önce

Dolar/TL küresel piyasalarda gözlenen olumsuz havaya paralel yükselerek 5.3570 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL, 5.35 seviyesini aştı, System.String[]
Dolar/TL küresel piyasalarda gözlenen olumsuz havaya paralel yükselerek 5.3570 seviyesine kadar yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:25 

Ekonomi
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