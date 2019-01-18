Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,3610 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,3610 Seviyesinde İşlem Görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3610 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,3610 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3610 seviyesinden alıcı buluyor.


Dün 5,3889'a kadar çıkan dolar/TL, 5,3283'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 5,3370'ten tamamladı.


Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 5,3610'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,1110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,9619'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1390, dolar endeksi de yüzde 0,02 yükselişle 96,10 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, İngiltere'de perakende satışlar verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:49 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Sterlin, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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