Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,3650 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,3650 Seviyesinde İşlem Görüyor

37 dakika önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,3650 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,3650 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,3650 seviyesinden alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda dün politika faizini değiştirmemesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 azalışla 5,3308'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 5,3650'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 6,1290'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,9140'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1390, dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 96,12 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetini düşürmeye dönük olarak İşçi Partisi'nin verdiği güvensizlik önergesinin dün 306'ya karşı 325 oyla reddedilmesi sonrası Brexit anlaşması için İngiltere ile AB görüşmelerinin tekrar başlayabileceğini belirterek, konuyla ilgili AB tarafından gelecek açıklamaların gündemin odağında yer alacağını ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,31 seviyesinin destek, 5,50'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:50 Kaynak: AA

İngiltere, TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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