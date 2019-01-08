Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,3970 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,3970 Seviyesinde İşlem Görüyor

55 dakika önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3970 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,3970 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3970 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3163'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,4127'yi gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 5,3852'den tamamladı.


Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,22 artışla 5,3970 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 azalışla 6,1740'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,8965'ten satılıyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmeleri ve ABD'li heyetin Türkiye'de gerçekleştireceği Suriye ile ilgili görüşmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyetin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,34'ün destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,28 ve 5,24'ün gündeme geleceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Almanya, Suriye, Sterlin, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama Üzerinde Ayet ve Allah Yazılı Banyo Paspası Skandalında Geri Adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:47:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,3970 Seviyesinde İşlem Görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]