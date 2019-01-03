Son Dakika Haberleri: Dolar/tl 5,4340 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl 5,4340 Seviyesinde İşlem Görüyor

25 dakika önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 5,4340 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl 5,4340 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 5,4340 seviyesinden alıcı buluyor.

Yılın ilk işlem gününde 5,2826-5,4146 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 5,3969'dan tamamladı.

ABD'de federal hükümetin kapalılık halinin devam etmesinin yanı sıra Çin'de açıklanan son veriler sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Asya piyasalarında, Japonya'nın kapalı olması nedeniyle oldukça sığ işlem hacmiyle kurlarda sert dalgalanmalar meydana geldi. Dolar/TL, Asya piyasalarında 5,8367'ye kadar yükselse de yurt içi piyasalarda işlemlerin başlamasıyla 5,40'ın altına geriledi.

Dolar/TL, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,69 değer kazancıyla 5,4340 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,91 artışla 6,1770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,27 yükselişle 6,8250'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde aralık enflasyon verisinin piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gösterdiğini belirterek, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3420'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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