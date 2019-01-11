Dolar/tl, 5,4410 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4410 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4410 seviyesinden alıcı buluyor.





Dün 5,5080 seviyesine çıkan dolar/TL, doların gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle düşüşe geçerek 5,4007'yi gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 azalışla 5,4187'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,4164-5,4446 bandında hareket ederken, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,41 artışla 5,4410 seviyesinden alıcı buluyor.





Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 6,2710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,9440'tan işlem görüyor.





Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,40 ve 5,37'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Polis, Tecavüz Olayıyla İlgili Cristiano Ronaldo'dan DNA Örneği Alacak

Doktor Bircan Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı