Dolar/tl, 5,4590 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor.





Geçen hafta boyunca 5,4275 - 5,4803 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 5,4467'den tamamladı.





Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 5,4590'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,1935'ten, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kazancıyla 7,2580'den işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1340, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde bulunuyor.





Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı konut satışları, yurt dışında Avro Bölgesi ocak ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50'nin önemli direnç konumunda olduğunu, 5,4250'nin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

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