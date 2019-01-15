Dolar/tl, 5,4620 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4620 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4620 seviyesinden alıcı buluyor.





ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla 5,5447'ye kadar çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinin ardından gelen olumlu mesajlarla düşerek 5,4273'e kadar geriledi. Dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 5,4463'ten tamamladı.



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,4620 seviyesinden alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 6,2750'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 artışla 7,0460'tan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,05 artışla 1,1473, dolar endeksi ise yatay bir seyirle 95,59 seviyesinde bulunuyor.





Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli iki ihalenin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve Brexit oylamasının takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumuna geldiğini belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,35 ve 5,30'un gündeme geleceğini, 5,50'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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