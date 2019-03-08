Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,4640 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,4640 Seviyesinde İşlem Görüyor

19 dakika önce

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4640 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,4640 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4640 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dolar/TL, uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel 5,4820'ye kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,4717'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 5,4640'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 6,1270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 7,1560'tan işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB), dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yeni varlık alım programının eylülde başlayacağını ve Mart 2021'de sona ereceğini açıklaması sonrası avro hızlı bir şekilde değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün son 20 ayın en düşük seviyesi olan 1,1177'ye kadar gerilemesinin ardından, bugün 1,1200 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Dolar endeksi ise dün yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 97,7 seviyesine çıkmasının ardından şu dakikalarda 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5,30'un gündeme gelebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Merkez, Avrupa, Sterlin, Ekonomi
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