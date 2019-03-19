Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,4690 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,4690 Seviyesinde İşlem Görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4690 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,4690 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4690 seviyesinden alıcı buluyor.


Dün 5,4453-5,4730 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazancıyla 5,4684'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,4690'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 6,2080'den, sterlin/TL de yüzde 0,17 değer kazancıyla 7,2595'ten işlem görüyor.


Avro/dolar paritesi yüzde 0,05 artışla 1,1347, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,4 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç seviyesi olduğunu belirten analistler, 5,40'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,30'un gündeme geleceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:45 Kaynak: AA

Sterlin, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı Dünyanın En Kalitelisi, 1 Kilosu İse 30 Bin Tl Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:38:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,4690 Seviyesinde İşlem Görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]