Dolar/TL 5.47 seviyelerinde
36 dakika önce
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girerken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi takip edilecek.
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girerken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:28
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