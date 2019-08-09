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Dolar/TL 5.47 seviyelerinde

36 dakika önce

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girerken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi takip edilecek.

Dolar/TL 5.47 seviyelerinde, System.String[]
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girerken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi takip edilecek.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:28 
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