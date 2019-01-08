Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.47'yi geçti

Dolar/TL 5.47'yi geçti

12 dakika önce

Ticaret savaşında havanın yumuşamasından destek bulan dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, TL ABD'li Bolton'un Türkiye temaslarının izlendiği günde satış baskısı altında kalıyor.

Dolar/TL 5.47'yi geçti, System.String[]
Ticaret savaşında havanın yumuşamasından destek bulan dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, TL ABD'li Bolton'un Türkiye temaslarının izlendiği günde satış baskısı altında kalıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:35 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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