Dolar/TL 5.47'yi geçti
12 dakika önce
Ticaret savaşında havanın yumuşamasından destek bulan dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, TL ABD'li Bolton'un Türkiye temaslarının izlendiği günde satış baskısı altında kalıyor.
Ticaret savaşında havanın yumuşamasından destek bulan dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, TL ABD'li Bolton'un Türkiye temaslarının izlendiği günde satış baskısı altında kalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:35
ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı
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