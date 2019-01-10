Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,4980 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,4980 Seviyesinde İşlem Görüyor

9 dakika önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 5,4980 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,4980 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 5,4980 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün yükselişini 3'üncü güne taşıyan ve 5,55 seviyelerini test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 5,4865'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,4666-5,4975 bandında hareket ederken, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,21 artışla 5,4980 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 6,3490'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,0220'den işlem görüyor.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının "güvercin" olarak değerlendirilmesi ve ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin dolar varlıklarına talebi artırdığını söyledi.

Fed'in faiz artırımlarının öngörülenden daha yavaş olacağı beklentileri ile piyasalarda 2019'da faiz artışı yapılmayacağı fiyatlamalarının güçlendiğini vurgulayan analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 5,58-5,61 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Sterlin, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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