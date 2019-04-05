Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.60 seviyesinde

Dolar/TL 5.60 seviyesinde

1 saat önce

Dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL, bu sabah kazanımlarının bir kısmını geri vermiş durumda.

Dolar/TL 5.60 seviyesinde, System.String[]
Dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL, bu sabah kazanımlarının bir kısmını geri vermiş durumda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:31 

Sabah, Ekonomi
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