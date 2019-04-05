Dolar/TL 5.60 seviyesinde
1 saat önce
Dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL, bu sabah kazanımlarının bir kısmını geri vermiş durumda.
Dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL, bu sabah kazanımlarının bir kısmını geri vermiş durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:31
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