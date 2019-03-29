Son Dakika Haberleri: Dolar/tl 5,6150 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl 5,6150 Seviyesinde İşlem Görüyor

25 dakika önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,6150 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl 5,6150 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,6150 seviyesinden alıcı buluyor.


Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,3222- 5, 6190 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,4 artışla 5,5610'dan tamamladı.


Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazancıyla 5,6150'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,43 artışla 6,3195'ten, sterlin/TL yüzde 1,26 primle 7,3450'den alıcı buluyor.

Uluslararası piyasada avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1234, dolar endeksi yatay bir seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Sterlin, Almanya, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar/tl 5,6150 Seviyesinde İşlem Görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]