Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem görüyor

7 dakika önce

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6350 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6350 seviyelerinde dengelendi.
Dün sabah saatlerinde 5,70'in üzerini test eden dolar/TL, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,6270'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 5,6570'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 5,6350 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6,3580, sterlin/TL ise yüzde 0,7 düşüşle 7,0810 seviyelerinden işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,05 azalışla 1,1282, sterlin/dolar 0,2 düşüşle 1,2562 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 96,79 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haziran enflasyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında kapanışlar olması 5,55'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,6850'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:58 Kaynak: AA
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