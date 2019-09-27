Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,6650 seviyesinde güne başladı
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Dolar/TL, 5,6650 seviyesinde güne başladı

2 saat önce

Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüşünü beşinci güne de taşımasının ardından 5,6650 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 5,6650 seviyesinde güne başladı, System.String[]

Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüşünü beşinci güne de taşımasının ardından 5,6650 seviyelerinde işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:01 
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