Dolar/TL, 5,6650 seviyesinde güne başladı
2 saat önce
Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüşünü beşinci güne de taşımasının ardından 5,6650 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüşünü beşinci güne de taşımasının ardından 5,6650 seviyelerinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:01
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