Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,6650 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 5,6650 seviyesinden işlem görüyor

7 dakika önce

Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüşünü beşinci güne de taşımasının ardından 5,6650 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 5,6650 seviyesinden işlem görüyor, System.String[]

Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüşünü beşinci güne de taşımasının ardından 5,6650 seviyelerinde işlem görüyor.


Dün, 5,65-5,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 5,6666'dan tamamladı.


Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüş eğilimini art arda beşinci işlem gününe taşımasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 6,1840'tan, sterlin/TL yatay seyirle 6,9840'tan satılıyor.


Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0915'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2328'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise hafif yükselişle 99,2 seviyesinde bulunuyor.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dün yaptığı açıklamada İranlı bazı üst düzey yetkili ve ailelerinin ABD'ye girişinin yasaklandığını bildirmesiyle jeopolitik risklerin arttığını kaydeden analistler, ABD ile Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerinin de kurlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580'in destek, 5,7450'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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