Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.

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Kişisel verilerin son kayıt tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi