Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5,6930 seviyelerinde
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Dolar/TL 5,6930 seviyelerinde

38 dakika önce

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL 5,6930 seviyelerinde, System.String[]

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:54 
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