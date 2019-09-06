Dolar/TL 5,6930 seviyelerinde
38 dakika önce
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:54
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