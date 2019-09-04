Dolar/TL 5.70'in altında
1 saat önce
Dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteren TL, güçlü görünümünü bugün de sürdürüyor.
Dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteren TL, güçlü görünümünü bugün de sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:49
Avcılar'da fıkra gibi olay: 23 yıllık evine girmek için belediyeye aylık 350 TL ödeyecek Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı