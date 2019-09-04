Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.70'in altında
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Dolar/TL 5.70'in altında

1 saat önce

Dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteren TL, güçlü görünümünü bugün de sürdürüyor.

Dolar/TL 5.70'in altında, System.String[]

Dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteren TL, güçlü görünümünü bugün de sürdürüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:49 
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