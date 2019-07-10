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Fed Başkanı Powell bugün merkez bankasının çalışmaları hakkında ABD Kongresi'ne bilgi verecek.
Fed Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:52
Başkanı Powell bugün merkez bankasının çalışmaları hakkında ABD Kongresi'ne bilgi verecek. Yatırımcılar enflasyonun dünya çapında zayıf seyretmesi nedeniyle Powell'ın gevşek para politikası yanlısı açıklamalarda bulunacağını tahmin ediyorlar.
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