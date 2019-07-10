Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor
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Dolar/TL 5.70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor

1 saat önce

Fed Başkanı Powell bugün merkez bankasının çalışmaları hakkında ABD Kongresi'ne bilgi verecek.

Dolar/TL 5.70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Fed Başkanı Powell bugün merkez bankasının çalışmaları hakkında ABD Kongresi'ne bilgi verecek. Yatırımcılar enflasyonun dünya çapında zayıf seyretmesi nedeniyle Powell'ın gevşek para politikası yanlısı açıklamalarda bulunacağını tahmin ediyorlar.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:52 
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