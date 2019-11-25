Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,7080 seviyesinde alıcı buluyor
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 5,7080 seviyesinde alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL, 5,7080 seviyesinde alıcı buluyor

6 saat önce

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,7080'dan satılıyor.

Dolar/TL, 5,7080 seviyesinde alıcı buluyor, System.String[]

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,7080'dan satılıyor.

Geçen hafta 5,6825-5,7529 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,7106 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,7080'den alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,2980, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,3370'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10 seviyesine yakın işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,02 azalışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası yükseliş durumunda 5,73'ün direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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