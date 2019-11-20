Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,7190 seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 5,7190 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL, 5,7190 seviyesinde işlem görüyor

6 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7190'dan satılıyor.

Dolar/TL, 5,7190 seviyesinde işlem görüyor, System.String[]

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7190'dan satılıyor.


Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesiyle dün son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 5,6955'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybıyla 5,6968'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,7190'dan alıcı buluyor.


Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,3320, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 7,3840'tan işlem görüyor.


Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1068, dolar endeksi yüzde 0,06 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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