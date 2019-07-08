Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,7460 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 5,7460 seviyelerinden işlem görüyor

50 dakika önce

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7460 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL, 5,7460 seviyelerinden işlem görüyor, System.String[]
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7460 seviyelerinde dengelendi.
Geçen hafta Türk lirası dolar karşısında en çok değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer alırken, dolar/TL 5,5800 ile son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL ise geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışa göre yüzde 2,8 değer kaybıyla 5,6285'ten tamamladı.
Hafta sonu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Dolar/TL, bugün Asya piyasasında düşük işlem hacminin yaşandığı saatlerde 5,8249'ı görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 2,1 üzerinde 5,7460 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,16 artışla 6,4610, sterlin/TL yüzde 2,22 değer kazancıyla 7,2070 seviyesinden işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,08 azalışla 1,1220, sterlin/dolar yatay seyirle 1,2526 ve dolar endeksi yüzde 0,04 azalışla 97,24 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri akışının sakin olduğunu, hafta genelinde yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Murat Çetinkaya'nın TCMB başkanlığı görevinden alınarak yerine Murat Uysal'ın getirilmesinin ardından 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısının öneminin arttığını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7280'in destek, 5,8240'ın direnç konumunda olacağını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:49 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Ekonomi
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