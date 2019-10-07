Dolar/TL 5.77'in üzerine çıktı
23 dakika önce
Cuma günü kapanışta 5.70 seviyesinde olan dolar/TL, ABD'nin Türkiye'nin Suriye operasyonu hakkındaki açıklamasının ardından en yüksek 5.77 seviyelerine kadar yükseldi.
Cuma günü kapanışta 5.70 seviyesinde olan dolar/TL, ABD'nin Türkiye'nin Suriye operasyonu hakkındaki açıklamasının ardından
en yüksek 5.77 seviyelerine kadar yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:41
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