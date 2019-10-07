Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.77'in üzerine çıktı
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 5.77'in üzerine çıktı

Dolar/TL 5.77'in üzerine çıktı

23 dakika önce

Cuma günü kapanışta 5.70 seviyesinde olan dolar/TL, ABD'nin Türkiye'nin Suriye operasyonu hakkındaki açıklamasının ardından en yüksek 5.77 seviyelerine kadar yükseldi.

Dolar/TL 5.77'in üzerine çıktı, System.String[]

Cuma günü kapanışta 5.70 seviyesinde olan dolar/TL, ABD'nin Türkiye'nin Suriye operasyonu hakkındaki açıklamasının ardından

en yüksek 5.77 seviyelerine kadar yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:41 
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