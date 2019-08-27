Dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor
22 dakika önce
Piyasalarda küresel ticaret savaşına odaklı seyir sürerken, dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor.
Piyasalarda küresel ticaret savaşına odaklı seyir sürerken, dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:45
"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi