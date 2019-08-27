Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor
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Dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor

22 dakika önce

Piyasalarda küresel ticaret savaşına odaklı seyir sürerken, dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor, System.String[]

Piyasalarda küresel ticaret savaşına odaklı seyir sürerken, dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:45 
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