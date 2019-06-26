Dolar/TL 5.80 seviyelerinde
2 saat önce
Dolar/TL'de bir yandan Fed'in faiz konusunda alacağı aksiyon beklenirken, diğer yandan Erdoğan ile Trump'ın yapacağı görüşme bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:23
Dolar/TL'de bir yandan Fed
'in faiz konusunda alacağı aksiyon beklenirken, diğer yandan Erdoğan ile Trump'ın yapacağı görüşme bekleniyor.
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