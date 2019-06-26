Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 5.80 seviyelerinde
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Dolar/TL 5.80 seviyelerinde

2 saat önce

Dolar/TL'de bir yandan Fed'in faiz konusunda alacağı aksiyon beklenirken, diğer yandan Erdoğan ile Trump'ın yapacağı görüşme bekleniyor.

Dolar/TL 5.80 seviyelerinde, System.String[]
Dolar/TL'de bir yandan Fed'in faiz konusunda alacağı aksiyon beklenirken, diğer yandan Erdoğan ile Trump'ın yapacağı görüşme bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:23 
Donald Trump, Fed, Ekonomi
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