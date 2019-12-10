Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,8150 seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 5,8150 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL, 5,8150 seviyesinden alıcı buluyor

6 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8150'den işlem görüyor.

Dolar/TL, 5,8150 seviyesinden alıcı buluyor, System.String[]

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8150'den işlem görüyor.


Dün analistlerin direnç olarak takip ettiği 5,80'i aşan ve 5,8172'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 5,8097'den tamamladı.

Dolar/TL, artışını üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak 5,8185 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8150'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,4380'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,6520'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1065 seviyesinde, dolar endeksi bugün sınırlı düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İngiltere, Sterlin, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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