Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,83 seviyesinde işlem görüyor
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Dolar/TL, 5,83 seviyesinde işlem görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,8310 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 5,83 seviyesinde işlem görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,8310 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, 5,90 seviyesini test eden dolar/TL bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,8345'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,8310'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,17 artışla 6,5686'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 azalışla 7,3821 seviyesinden işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,19 artışla 1,1263 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 97,12 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla yurt içinde piyasalarda işlem gerçekleşmediğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.
Küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olan ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8250'nin destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Ekonomi
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