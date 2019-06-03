Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,85 seviyesinde işlem görüyor
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Dolar/TL, 5,85 seviyesinde işlem görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,8500 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, 5,85 seviyesinde işlem görüyor, System.String[]

Geçen hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek, cuma günü 5,8401'den kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, 3,5 günlük bayram tatili öncesinde yeni haftaya küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,8500'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay seyirle 6,5350'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 7,3920 seviyesinden işlem görüyor.

ANALİSTLERİN GÖZÜ AÇIKLANACAK RAKAMDA

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1170, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2630 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,70 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER İZLENMELİ

Küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olan ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8250'nin destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Sterlin, Ekonomi
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