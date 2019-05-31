Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,88 seviyesinde işlem görüyor
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Dolar/TL, 5,88 seviyesinde işlem görüyor

10 dakika önce

Dolar/TL, önceki kapanışa göre yatay seyirle 5,8830 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, 5,88 seviyesinde işlem görüyor, System.String[]
Dolar/TL, önceki kapanışa göre yatay seyirle 5,8830 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolar/TL, dün yüzde 2,2 azalışla 5,8805'ten günü tamamladı.
Dolar/TL bugüne dalgalı bir seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,8830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,5780, sterlin/TL de yüzde 0,5 yükselişle 7,4490 seviyesinden işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1147, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,2625 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.
Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8500 seviyesinin önemli destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:14 Kaynak: AA
Sterlin, Ekonomi
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