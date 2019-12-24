Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor

6 saat önce

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor, System.String[]

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.


Dün 5,9190 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,9503'ü gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 5,9493'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,5940'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,6880'den satılıyor.


Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2937, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1080 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 97,7 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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