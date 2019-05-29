Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 6,0470 seviyesinde işlem görüyor
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Dolar/TL, 6,0470 seviyesinde işlem görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0470 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, 6,0470 seviyesinde işlem görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0470 seviyesinden alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarında artış kararı sonrası değer kaybetmeye devam eden dolar/TL, dün 5,9916'ya gerilemesinin ardından günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,0319'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 6,0470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,7520, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,6510 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1157, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2651 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,97 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:52 Kaynak: AA
TCMB, Merkez, Türkiye, Ekonomi
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