Dolar/TL, 6,0530 seviyesinde seyrediyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 6,0530 seviyesinde seyrediyor

6 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0530'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, 6,0530 seviyesinde seyrediyor, System.String[]

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0530'dan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve koronavirüs endişeleriyle dolara olan talebin arttığı görülürken, dün yüzde 0,3 değer kazanan dolar endeksi 10 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 99'un üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle dün yükselişe geçen dolar/TL, yaklaşık 8,5 ayın zirvesi olan 6,0658'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 6,0453'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,0530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 6,5900'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,8550'den satılıyor.


Avro/dolar paritesi ise aşağı yönlü seyrine devam ederek dün 1,0865 ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün de 1,0880 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, artan jeopolitik risklere karşın ABD ve NATO yetkililerinin olumlu açıklamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.

Bugün Türkiye'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini, öğleden sonra ABD'de enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL için 6,05'in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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