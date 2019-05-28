Son Dakika Haberleri: Dolar/TL 6,0770 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL 6,0770 seviyesinde işlem görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0770 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL 6,0770 seviyesinde işlem görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0770 seviyesinden alıcı buluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:38 
Ekonomi
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