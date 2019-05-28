Dolar/TL 6,0770 seviyesinde işlem görüyor
1 saat önce
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0770 seviyesinden alıcı buluyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0770 seviyesinden alıcı buluyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:38
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