Dolar/TL, 6,1110 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 6,1110 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL, 6,1110 seviyesinden alıcı buluyor

6 saat önce

Dolar/TL, haftanın son işlem günün yükselişle başlamasının ardından 6,1110'dan alıcı buluyor.

Dolar/TL, 6,1110 seviyesinden alıcı buluyor, System.String[]

Dolar/TL, haftanın son işlem günün yükselişle başlamasının ardından 6,1110'dan alıcı buluyor.


Dün en düşük 6,0803, en yüksek 6,1080 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,1009'dan tamamladı.


Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,1110'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,6020'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 7,8820'den satılıyor.


Dolar endeksi dün 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün sınırlı düşüşle 99,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,08 seviyesinde, sterlin/dolar yüzde 0,1 yükselişle 1,2895'ten işlem görüyor.


Analistler, yurt içinde Suriye'ye ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, yurt dışında Avrupa ve ABD'de imalat PMI verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05 seviyesinin destek olarak izleneceğini ifade eden analistler, 6,12 ve 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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