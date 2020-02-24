Dolar/TL, 6,1320 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 6,1320 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL, 6,1320 seviyesinden alıcı buluyor

11 dakika önce

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün yükselişle başlamasının ardından 6,1320'den alıcı buluyor.

Dolar/TL, 6,1320 seviyesinden alıcı buluyor, System.String[]

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün yükselişle başlamasının ardından 6,1320'den alıcı buluyor.


Geçen hafta en düşük 6,0396, en yüksek 6,1252 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,1167'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,1320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,6350'den, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 7,9320'den satılıyor.


Dolar endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 100 seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,5 değer kaybederek 99,3'ten kapanması sonrası bugün tekrar 99,6 seviyesine çıktı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0818 seviyesinde, sterlin/dolar yüzde 0,2 düşüşle 1,2935'ten işlem görüyor.


Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Yurt içinde reel sektör güven endeksleri, kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirenn analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,09-6,15 bandının takip edileceğini kaydetti.

Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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