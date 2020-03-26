Dolar/TL, 6,4790 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,4790'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 6,3773, en yüksek yüksek 6,4773 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 6,4170'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,4790'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,4 artışla 7,0770'ten, sterlin/TL yüzde 1,3 yükselişle 7,7190'da satılıyor.

Avro/dolar paritesi, yükselişini 5. işlem gününe taşıyarak 1,0919 seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız tahvil programını açıklaması sonrası düşüşünü sürdüren dolar/TL, 101 seviyesinin altına geriledi.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.