Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6,8640'tan işlem görüyor.



Geçen hafta genelinde 6,64-6,87 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,8682'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,8640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7230'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 8,6920'den satılıyor.



Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1332 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020 sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.