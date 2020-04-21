Küresel piyasalar, dün sert düşen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.
Küresel piyasalar, dün sert düşen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketine devam eden dolar/TL, yeniden 6,95 seviyesini test ederek güne başladı.
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21.04.2020 09:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar/TL, 6,95'in üzerini test ediyor - Son Dakika