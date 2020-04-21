Dolar/TL, 6,95'in üzerini test ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 6,95'in üzerini test ediyor - Son Dakika Ekonomi

Dolar/TL, 6,95'in üzerini test ediyor

12 dakika önce

Küresel piyasalar, dün sert düşen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

Dolar/TL, 6,95'in üzerini test ediyor, System.String[]

Küresel piyasalar, dün sert düşen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketine devam eden dolar/TL, yeniden 6,95 seviyesini test ederek güne başladı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:52 

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