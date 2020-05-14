Dolar/TL 6,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,9680'den işlem görüyor.

Dün 6,97-7,00 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 6,9760'tan tamamladı.

Dolar/TL, 5 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 6,9637 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5310'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 8,5045'ten satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 100,3 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in hemen üzerinde 1,0810 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Bugün yurt içinde arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldığını anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD, nisan ayı dış ticaret fiyat endeksleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90 ve 6,85 seviyelerinin gündeme geleceğini bildirdi.