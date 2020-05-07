Dolar/TL 7,22 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00-7,25 bandının izleneceğini kaydetti.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 100,1 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0798'den işlem görüyor.

Dün 7,06-7,21 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 7,1988'den tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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