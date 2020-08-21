Dün, en düşük 7,2793 en yüksek 7,3546 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,2991'den tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:37

Kaynak: AA

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