Dolar/TL, 7,30 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 7,30 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2990'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, 7,30 seviyesinden işlem görüyor, System.String[]

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2990'dan işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 7,2278'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 7,2990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 8,5650'den, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 9,5230'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 93,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 7,30 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi
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