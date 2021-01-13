Dolar/TL, 7,44 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 7,44 seviyelerinden işlem görüyor

13.01.2021 09:43
Dolar/TL, 7,44 seviyelerinden işlem görüyor, System.String[]

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,44 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,44 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4259, en yüksek 7,5184 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 10,4 azalışla 7,4572'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,4420'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0905'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1780'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmesi ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamaları sonrası dolar endeksi 4 günlük yükseliş rallisini sonlandırırken, şu dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 89,9 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2214 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 7,44 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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