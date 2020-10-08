Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8920'den işlem görüyor.

Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,8920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,2975'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,2225'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 93,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.